Mascherine all'aperto, a Genova obbligatorie da venerdì: anche per via Sestri e i mercati all'aperto - Genova 24

Genova. Non solo nelle vie dello shopping del centro città – dalla Foce a Principe, da Caricamento a circonvallazione – ma anche in strade particolarmente affollate come via Sestri, nel ponente, e anche nei mercati rionali e nei mercatini natalizi. Sono le situazioni di rischio per le quali il Comune di Genova pensa di applicare l’obbligo di mascherina. “Già da questo venerdì – conferma il sindaco Marco Bucci – domani l’ordinanza sarà pronta con tutti i dettagli”.

Già da questo weekend, inoltre, partirà un’attività preventiva da parte della pubblica amministrazione grazie a una trentina di volontari della protezione civile: “Faremo attività di formazione e distribuzione di mascherine – spiega il consigliere delegato del Comune Sergio Gambino – visto che magari la gente non è più abituata a portarsela dietro”.

Sull’obbligo di mascherina Bucci è tornato a sottolineare come si tratti di una scelta dettata da motivazioni anche psicologiche, “Porta la gente a ricordarsi che siamo ancora nel bel mezzo di una pandemia” e non esclude che l’ordinanza possa essere “aggiustata” nel corso delle prossime settimane. “Vedremo in corsa come renderla più efficace – conclude Bucci – ma ricordo che tutti i sindaci delle grandi città hanno chiesto al governo di reintrodurre l’obbligo di mascherina e può darsi che anche la nostra ordinanza sia superata da un decreto nazionale”.