Mangiano sushi ma escono senza pagare: denunciate due 40enni - Genova 24

Genova. Ieri sera, insieme ad un amico, sono andate a magiare sushi in un locale di piazza Sarzano. Al momento di saldare il conto, però, si sono allontanate senza pagare i 93 euro dovuti.

Protagoniste due donne, una 42enne genovese e una 41enne milanese. Il proprietario del locale ha inseguito il gruppetto tentando di fermarli.

L’uomo si è dileguato mentre le due donne sono state raggiunte in piazzetta Caviglia e la 42enne per liberarsi del proprietario gli ha sferrato una testata in faccia facendogli sanguinare il naso.

All’arrivo degli agenti del commissariato Centro la lite è stata sedata, la vittima trasportata al pronto soccorso e le due donne sono state portate in Questura e denunciate.