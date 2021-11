Maltempo, pioggia e vento forte su Genova e Levante: alberi caduti, allagamenti e frane - Genova 24

Genova. Sta facendo sentire i suoi effetti la perturbazione arrivata in Liguria stamattina e destinata a rimanere dalle nostre parti fino al tardo pomeriggio di oggi. Mentre Arpal ha confermato l’allerta meteo gialla per temporali (fino alle 16.00 su Genovesato e golfo Paradiso, fino alle 19.00 sul Levante) si contano già gli effetti al suolo.

A Genova i vigili del fuoco sono impegnati in una serie di interventi per alberi caduti (uno in particolare a Castelletto in via Ausonia e un altro a Bargagli), oggetti pericolanti per il forte vento e piccoli allagamenti, in particolare sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi a causa dei tombini che non ricevono più acqua.

Problemi anche a Levante, dove la pioggia ha colpito con più intensità, in particolare nell’entroterra di Recco. Uno smottamento ha interessato la strada per Uscio nei pressi di Salto, frazione di Avegno. Il transito è comunque possibile. Problemi segnalati anche nel Tigullio dai vigili del fuoco, ma tutti di lieve entità.

Arpal raccomanda “attenzione alla linea di convergenza sul Golfo di Genova, con possibili rovesci o temporali anche di forte intensità e in estensione verso la costa, probabili anche in occasione del transito del fronte freddo nel pomeriggio. Permane il contrasto di venti, da nord sul centro ponente, sudorientali sul levante, dove avremo mare fino a molto mosso. Domani sarà mareggiata su tutta la costa, mentre mercoledì avremo un nuovo passaggio perturbato, che verrà valutato domani”.