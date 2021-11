Ligorna, parla mister Luca Monteforte:"Siamo in crisi di risultati e vogliamo invertire la rotta" - Genova 24

Questo il commento di mister Luca Monteforte: “È un momento di difficoltà, perché non facciamo punti da un po, non vinciamo da tante giornate, ci manca un risultato, ma lo cercheremo sicuramente domenica con tutte le nostre forze. I ragazzi si stanno impegnando e credo che necessitiamo di una vittoria per tornare sulla strada giusta”.

Il tecnico arenzanese analizza l’Imperia: “Gli avversari sono diversi rispetto a qualche settimana fa, in quanto sono cambiati parecchi giocatori. Hanno preso Eros Fabbri, giovane molto interessante e tanti altri. È una squadra in fiducia, domenica hanno vinto una partita importante con il Bra. Sono un avversario molto pericoloso. Siamo in crisi di risultati ma non di gioco, la situazione ci sta pesando e vogliamo invertire la rotta”.