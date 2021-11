Leonardo e cessione Oto Melara, Benveduti: "Non disperdere know how tecnologico" - Genova 24

Genova. “Necessario un credibile progetto di rafforzamento e sviluppo industriale, sarebbe deleterio qualsiasi semplice spacchettamento o vendita parziale dello stabilimento di Leonardo, che finirebbe per minare il futuro dell’ex Oto Melara”.

È il monito lanciato dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a commento dello sciopero odierno dei lavoratori in vista di una possibile cessione.

“È nostra convinzione che il tessuto economico ligure non possa e non debba soffrire ulteriori deindustrializzazioni e perdite di occupazione – aggiunge Benveduti – l’Oto Melara è stata e rappresenta tuttora un patrimonio di know-how tecnologico e di esperienza di lavoro che non si può disperdere”.

“Deve invece essere compresa in un generale progetto di ristrutturazione industriale del comparto Difesa, molto presente e vitale alla Spezia e più in generale nella nostra Regione. Tale settore deve essere rilanciato con un progetto organico pluriennale, con chiare finalità e adeguate risorse, che restituisca l’orgoglio ad una delle industrie italiane trainanti di settore”, conclude.