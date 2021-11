"Lavoro, fisco, pensioni: cambiare la legge di bilancio": al Verdi di Sestri la chiamata della Cgil - Genova 24

Genova. Giovedì 18 novembre 2021 alle ore 9 presso il Teatro Verdi di piazza Oriani a Sestri Ponente, la Camera del Lavoro di Genova ha chiamato le delegate e i delegati dell’area metropolitana a discutere della trattativa con il governo su lavoro, fisco, pensioni.

Sono attesi circa 500 partecipanti distribuiti prevalentemente tra attivi e pensionati.

Secondo i sindacati “Come è attualmente strutturata, la legge di Bilancio non dà garanzie né ai giovani, che sul fronte lavoro e pensioni sono ancora una volta penalizzati, né ai lavoratori dipendenti che non trovano nella manovra una redistribuzione che tenga conto delle loro esigenze o di chi vuole andare in pensione. Cgil, Cisl e Uil chiedono che finalmente si affronti in modo costruttivo la partita del fisco che è una delle leve sulle quali agire per redistribuire la ricchezza e per far ripartire questo Paese”.

I temi saranno approfonditi dalla relazione del segretario generale Camera del Lavoro Metropolitana di Genova Igor Magni, dagli interventi dei partecipanti e dalle conclusioni della vicesegretaria generale Cgil Gianna Fracassi.