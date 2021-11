L'altra conferenza sulle droghe, sabato al Cap incontro a favore della liberalizzazione - Genova 24

Genova. In parallelo alla Conferenza nazionale sulle Droghe che si svolgerà a Genova, Sinistra Italiana organizza nel capoluogo ligure sabato 27 novembre “Oltre la Conferenza, verso il Referendum Cannabis”. Appuntamento alle ore 18 presso il Cral del Porto di Genova via Albertazzi 3R.

Intervengono tra gli altri il segretario nazionale di SI Nicola Fratoianni, il responsabile nazionale del settore Daniele Farina, Federico Amato, Gabriella Branca, Ionathan Chiesa, Domenico Chionetti, Sara Diena , Giuseppe Di Pino, Leonardo Fiorentini, Marilena Grassadonia Paolo Losco, Emanuele Manzoni, Giovanni Paglia, Gianni Pastorino, Fabio Scaltritti, Luca Testoni Stefano Vecchio, Simone Zambelli

“Abbiamo salutato con favore che dopo 12 anni di assenza si svolgesse una Conferenza nazionale sulle droghe. Ma oggi, programma alla mano, ci rendiamo conto che il tempo istituzionale sembra essersi fermato. Fotografia di un passato ormai archiviato dalla realtà. – si legge nella presentazione dell’iniziativa – L’inadeguatezza delle politiche globali in atto, il rafforzamento delle economie criminali e la conseguente condizione di vita delle nostre piazze e quartieri, gli inaccettabili costi sociali del presente, imporrebbero strategie nuove”.

“Nulla, o poco, di tutto questo pare essere nel perimetro di questa Conferenza. Eppure il Paese reale è cresciuto come la coscienza del fallimento delle politiche del passato e della necessità del cambiamento. Dunque un fuori conferenza che associazioni e singoli cittadini, operatori, aprono ad una discussione non contro ma avanti. In primavera su una parte di questi temi si andrà a Referendum. Il quesito segna già nitidamente la distanza tra lo stato attuale e quella volontà di cambiamento. In quel contesto parallelo Sinistra Italiana si mette a disposizione della campagna referendaria e mobilita i suoi compagni e compagne, e la sua rete di amministratori locali”, conclude la nota.