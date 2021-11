La Sammargheritese ospitata da Fiorenzuola e Spal - Genova 24

Santa Margherita Ligure. Viaggio di studio ed aggiornamento per Roberto Varlani, responsabile tecnico del settore giovanile della Sammargheritese 1903,che in compagnia del tecnico Under 17, Fabio Barabino, sono stati ospitati da Fiorenzuola e Spal.

Il Fiorenzuola. è stato promosso lo scorso giugno in Serie C, tornando nella terza serie professionistica dopo molti anni trascorsi tra i dilettanti. Artefice di questo risultato è sicuramente il tecnico genovese Luca Tabbiani, che si avvale della collaborazione tecnica di Michele Coppola, che ha sostituito Vincenzo Cammaroto, approdato sulla panchina del Sestri Levante.

Il settore giovanile del Fiorenzuola, diretto da Settimio Lucci, ex calciatore professionista di Roma, Verona, Udinese, è in fase di adeguamento ai campionati nazionali e si avvale di tecnici qualificati come l’ex parmense Francesco Turrini (Primavera) e l’ex blucerchiato Giovanni Dall’Igna (Under 17).

La seconda tappa del viaggio ha portato i tecnici arancioni a Ferrara, presso il centro sportivo ‘G.B.Fabbri’ per seguire gli allenamenti di Fabrizio Piccareta, neo tecnico della Spal e fresco campione d’Italia con la Under 17 della Roma, che si avvale della collaborazione di Michele Troiano, lo scorso anno in attività con l’Under 23 della Juventus nel campionato di Serie C.

Il settore giovanile degli estensi è diretto da Andrea Catellani, ex giocatore della Virtus Entella, lo scorso anno al Chievo Verona, mentre gli altri allenatori sono Paolo Mandelli (Under 18), Claudio Rivalta (Under 17), Marco Sansovini (Under 16).

“Sono stati due giorni molto intensi, nei quali ho potuto vedere all’opera il lavoro di Tabbiani e Piccareta e poter dialogare con i responsabili tecnici del valore di Lucci e Catellani – afferma Roberto Varlani – ringrazio le società Fiorenzuola e Spal per l’ospitalità, la disponibilità, la collaborazione. La prossima tappa di aggiornamento sarà a Parma e fin da ora ringrazio il responsabile metodologico Filippo Galli per l’opportunità”.