La Rappresentativa Ligure Under 17 ha svolto una seduta di allenamento a Sestri Ponente - Genova 24

Genova. Nell’ambito dell’attività preparatoria, necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa Under 17 (Allievi) del Comitato Regionale Ligure, sono stati convocati, mercoledi 10 novembre, ore 14.30, per svolgere una seduta di allenamento, presso il campo sportivo ‘Piccardo’ di Genova Sestri, i seguenti atleti, divisi in due squadre, che hanno giocato una gara, divisa in tre tempi:

Squadra ‘Gialla’

1) Cannata (Molassana), 2) Galatolo (Athletic Albaro), 3) Pische (Genova Calcio), 4) Ferretti (Athletic Albaro) 5) Iannicella (Sestrese), 6) Lo Bue (Canaletto), 7) Costa (PSM Rapallo), 8) Pisotti (Bogliasco), 9) Parodi (Athletic Albaro), 10) Calcagno (Praese), 11) Urso (Genova Calcio). Sono entrati: Campaner (Busalla), Avanzino (Baiardo) Di Francisca (Genova Calcio), D’Ascoli (Campomorone). Quirino (Ligorna).

Squadra ‘Arancione’

1) Carbone (Ligorna), 2) Massoud (Genova Calcio), 3) Verderame Russo (Sammargheritese), 4) Berardinucci (Varazze Don Bosco), 5) Navanzino (Baiardo), 6) Leonardi (Albaro), 7) Pellicciari (Arenzano), 8) Bastogi (Canaletto), 9) Nicolini (Albaro), 10) Bandini (Canaletto), 11)Ninfo (Sammargheritese). Sono entrati: Ciullini (Sestrese), De Vincenzi (Baiardo), Gatti (Ligorna), Galvani (Campomorone)

Delegati Rappresentative: Giovanni Pampana, Giovanni Balestrino

Commissario Tecnico: Corrado Orcino

Selezionatore: Giuseppe Chiappucci

Preparatore Portieri: Pietro Chalp

Fisioterapista: Angiolo Bertolini

Magazziniere: Oscar Scalabrino

Team Manager e coordinatore rappresentative regionali: Giuseppe Ferrando