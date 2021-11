La PSM Rapallo infiamma il Macera - Genova 24

Rapallo. Il Macera, grazie all’effetto PSM Rapallo, ritorna “Sold Out” come hai vecchi tempi.

Per riaccendere la passione dei tifosi e la voglia di calcio a Rapallo, c’era bisogno di un progetto locale a “Kilometro zero” come quello creato della PSM Rapallo, società che milita nel campionato di Prima Categoria, girone D, composta da ragazzi locali e con un settore giovanile tra i più importanti e numerosi del levante ligure .

Domenica mattina, durante l’incontro tra la prima squadra della PSM Rapallo e la Cogornese, valevole per il campionato di Prima Categoria, girone D, vinto (2-1) dai ragazzi di Giuseppe Gulino, il campo Macera, nonostante le restrizioni imposte in termini di capienza e l’accesso consentito esclusivamente con il green pass, ha registrato il tutto esaurito con tanto di tamburi e striscioni a fare da cornice, come non si vedeva da molti anni a Rapallo.