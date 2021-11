La Jet Ski Therapy del ligure Incorvaia premiata alla "Notte dei Talenti" - Genova 24

Genova. Il sette volte campione del mondo di moto d’acqua, Fabio Incorvaia, che ha orientato il suo talento alla solidarietà con la nota Jet Ski Therapy che permette a tanti giovani diversamente abili di provare il divertimento di cavalcare le onde con il mezzo sfrecciante a pelo d’acqua, questa sera sarà ospite alla “Notte dei Talenti” ai Magazzini del Cotone.

L’evento, denominato “React Orientamenti 2021” e sostenuto da Regione Liguria, prevedrà una serata per ispirare i giovani liguri a fare del proprio meglio anche per gli altri. “Al mio fianco ci saranno 10 Campioni che saranno intervistati sull’emozione di una giornata alla Jet Ski Therapy, perché con la follia si possono realizzare grandi sogni!” afferma Incorvaia.

Nel corso della serata, che inizierà alle 21, verrà consegnato al campione savonese un importante riconoscimento.

“Abbiamo il piacere di ospitarlo non solo per il suo impegno nello sport – dichiarano gli organizzatori – ma per un progetto che ha portato avanti anche sul nostro territorio e che ha chiamato Jet Ski Therapy. Questo progetto ha l’obiettivo di mettere a disposizione le sue abilità e la sua moto d’acqua a ragazzi diversamente abili e regalargli un momento di gioco, di sport e di passione” concludono.