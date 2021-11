La città sotto i colpi della burrasca: raffiche fino a 120 km l'ora. Decine di interventi dei vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Il forte vento sta letteralmente spazzando Genova, con forti raffiche di burrasca che arrivano fino a 120 km l’ora sulla costa e sulle alture che circondano la città, creando non pochi problemi alle alberture e ad alcuni edifici.

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco attivati già dalle prime ore del mattino da numerose segnalazioni dei cittadini per problemi con rami e parti pericolanti di alcuni palazzi: nel quartiere di Sampierdarena in via Buranello l’intervento è stato chiamato per rimuovere una decina di metri di grondaia pericolante, mentre la viabilità della strada è stata sospesa per diversi minuti per consentire l’interventi in sicurezza.

In mattinata è arrivata la decisione in extremis del comune di Genova di sospendere la Fiera di San Carlo a Voltri, dove decine di bancarelle stavano allestendo per l’atteso appuntamento mercatale, che però di fatto non si è mai aperto. L’evento è stato rimandato alla prossima settimana, quando era già prevista la seconda tranche della ricorrenza, con la festa di San Carlino.

In città sono attive le prescrizioni legate al fenomeno della burrasca: interdetta la strada sopraelevata Aldo Moro alla circolazione delle due ruote e dei furgoni telonati per tutta la giornata, mentre sono rimasti chiusi i parchi storici e i cimiteri comunali.