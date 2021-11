La Cgil vince il ricorso: i ricercatori precari del Cnr avranno l'anzianità di servizio - Genova 24

Genova. Ai ricercatori precari del Cnr sarà riconosciuta l’anzianità di servizio e tutto quello che ne deriva dal punto di vista economico e giuridico.

È questo in sintesi il contenuto della sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione di Genova che accoglie i ricorsi sostenuti dalla Flc Cgil Liguria per un gruppo di dipendenti del Cnr di Genova.

In particolare, la sentenza riconosce ai ricercatori l’anzianità di servizio maturata nel contratto a tempo determinato e una serie di adeguamenti economici e giuridici come ad esempio il passaggio di fascia stipendiale in relazione all’anzianità di servizio maturata.

“Si compone una vicenda durata diversi anni con i ricercatori precari del Cnr in attesa di vedersi riconoscere i propri diritti – commenta Stefano Boero segretario regionale Flc Cgil Liguria – finalmente questa sentenza riconosce anche per loro il pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata” e chiude “Siamo molto soddisfatti perché in questo modo viene sanata una situazione che creava discriminazioni sul luogo di lavoro”