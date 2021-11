Insegnante vaccinata positiva al Covid: tamponi per 200 alunni delle medie della Valle Stura - Genova 24

Genova. Da questa mattina sono in corso presso l’istituto comprensivo Valle Stura le operazioni di screening attraverso tamponi rapidi di circa 200 alunni che nei giorni scorsi sono entrati in contatto diretto con un’insegnante risultata positiva al Covid.

La docente, regolarmente vaccinata, nei giorni scorsi, dopo aver rilevato alcuni lievi sintomi, si è sottoposta a tampone scoprendo successivamente di essere positiva al virus. Dopo la comunicazione alla dirigenza scolastica avvenuta nella giornata di ieri, immediate sono scattate le misure di screening per tutti gli alunni che nei giorni precedenti sono entrati in contatto diretto con la professoressa. Si tratta di tre classi della scuola media di Rossiglione (75 alunni) e sei della scuola media di Masone (125 alunni).

Da questa mattina, quindi, una squadra di Asl3 ha raggiunto la Valle Stura, predisponendo tutta la ‘filiera’ della sorveglianza attiva, filiera che prevede che tutti gli studenti coinvolti siano sottoposti a tampone: chi risulterà negativo potrà entrare in classe, raggiungendo chi ha già effettuato il test in via autonoma nelle scorse ore. I test saranno poi ripetuti su tutti dopo cinque giorni. Le operazioni del primi giro di tamponi dovrebbero concludersi entro la mattinata.

“Questa mattina abbiamo allestito una sala della scuola media di Masone per fare gli screeing – spiega la dirigente scolastica Ivana Ottonello – la squadra di Als3 che questa mattina ci ha raggiunto dopo la richiesta di ieri è arrivata in forze e stiamo procedendo a scaglioni facendo tamponi a tutti i ragazzi. Grazie al loro intervento stiamo risolvendo celermente questa criticità nella speranza di non trovare altri contagiati”.