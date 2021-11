Incindente in A12, macchina si schianta in galleria: tre persone intrappolate messe in salvo dai vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A12, in direzione Genova, dopo Chiavari, presso la galleria Anchetta, dove un’autovettura che viaggiava in direzione levante ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro le pareti della galleria.

Le tre persone che viaggiavano all’interno dell’autovettura, a causa dello scontro, sono rimaste in un primo momento bloccate all’interno della carcassa: o vigili del fuoco, grazie agli strumenti elettrici di nuova generazione, hanno velocemente aperto l’abitacolo per permettere ai sanitari di intervenire.

Per fortuna solo un brutto spavento e qualche graffio: entrambi i viaggiatori sono stati portati al pronto soccorso del San Martino di Genova per accertamenti uno in codice verde e due in codice giallo.