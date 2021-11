Incidente mortale in via dei Mille, scooter finisce contro un bus: vittima una donna di 36 anni - Genova 24

Genova. È morta nonostante i lunghi tentativi di rianimazione dei soccorritori Teresa Cavallero, la donna di 36 anni che questa mattina è finita sotto un bus Amt mentre viaggiava in sella al proprio scooter in via dei Mille a Sturla. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma secondo quanto ricostruito sono coinvolte anche un’auto e una bicicletta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 all’altezza dell’incrocio con via del Tritone. I militi del 118 hanno provato a lungo a rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre alle ambulanze, gli agenti della polizia locale che hanno chiuso al traffico via dei Mille e di conseguenza via Redipuglia. Chi arriva da Ponente viene deviato su via del Tritone, mentre in direzione opposta bisogna svoltare su via Brigata Salerno.

La donna lavorava come medico anestesista all’ospedale Galliera di Genova. Il bus era in servizio sulla linea 15 e viaggiava in direzione centro.

Sul posto è presente il pubblico ministero Giovanni Arena che ha avviato le indagini sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, la 36enne in scooter stava superando il bus in direzione centro e durante la manovra avrebbe scontrato il ciclista che viaggiava in direzione opposta sulla linea di mezzerie. Secondo quanto riferito da un testimone, la donna, dopo aver perso l’equilibrio, avrebbe urtato prima la macchina che procedeva verso Levante per poi finire sotto la ruota dell’autobus.

Gli accertamenti in corso si stanno concentrando però sul casco indossato da Teresa Cavallero, che è stato trovato spaccato. Da capire se la rottura sia avvenuta a causa di un urto precedente all’impatto col bus oppure in seguito all’abbassamento dell’assetto della vettura dopo lo spegnimento del motore da parte dell’autista. Una delle ipotesi è che proprio questo fatto possa aver provocato la morte.

Importanti le ripercussioni sul traffico nel Levante genovese.