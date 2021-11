Incidente mortale in via dei Mille, la vittima è Teresa Cavallero: era un medico del Galliera - Genova 24

Genova. Si chiamava Teresa Cavallero e aveva 36 anni compiuti a maggio la donna rimasta vittima del tragico incidente di questa mattina in via dei Mille. Stava viaggiando in direzione centro in sella al suo scooter, probabilmente per andare a lavorare, quando – per cause ancora da stabilire con esattezza – è finita sotto le ruote di un bus Amt della linea 15.

I medici del 118 arrivati sul posto hanno provato a lungo a rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati.

Teresa Cavallero era medico anestesista all’ospedale Galliera di Genova. In passato, dopo essersi specializzata al San Martino, aveva lavorato anche al Gaslini e alla Asl 1 imperiese. Come si vede dalle foto sul suo profilo Facebook, amava le escursioni in montagna.

Al momento il suo corpo senza vita è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.