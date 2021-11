Incidente in via dei Mille, scooter finisce contro bus: morta una donna di 36 anni - Genova 24

Genova. Incidente mortale questa mattina poco dopo le 8 in via dei Mille a Sturla. Un bus e una moto si sono scontrati per cause ancora da chiarire e sarebbe coinvolto anche un ciclista. Nello schianto è morta una donna di 35 anni.

Inutili i tentativi del 118 che hanno cercato per diversi minuti di rianimare la scooterista.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto la polizia locale che ha chiuso al transito via dei Mille e via Redipuglia.

Notizia in aggiornamento qui