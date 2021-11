Incidente in A7, auto ribaltata dopo la galleria dei Giovi: una donna all'ospedale - Genova 24

Genova. Incidente poco prima delle 17.00 sull’autostrada A7, in direzione Genova. Per cause da chiarire un’auto si è ribaltata.

È successo poco dopo la galleria dei Giovi, tra i caselli di Busalla e Bolzaneto. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco impegnati per estrarre dalle lamiere una persona che per fortuna non è in gravi condizioni.

Si tratta di una donna: visitata sul posto dai militi della Croce Verde di Busalla, è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi per accertamenti legati alla dinamica con ferite di lieve entità.

A causa dell’incidente si è formata una coda di 2 chilometri.