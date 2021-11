Incidente in A26 sulla corsia unica, furgone sbanda e blocca il traffico: 4 chilometri di coda - Genova 24

Genova. Giornata difficile sulle autostrade della Liguria nonostante la giornata festiva e il meteo che non invoglia certo a spostarsi. A causare disagi sono come sempre i cantieri uniti stavolta agli incidenti.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone ed il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia verso Genova, il traffico è bloccato con 4 km di coda, a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un minivan all’altezza del km 9. Il mezzo ha sbandato ed è rimasto di traverso in un restringimento di carreggiata bloccando quindi totalmente la circolazione.

In alternativa, a chi viaggia verso Genova si consiglia di uscire a Masone e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare sulla A10 a Genova Prà. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Disagi questa mattina anche in autostrada A12 dove, tra i caselli di Rapallo e Recco in direzione Genova, un’auto è finita contro un muro. L’incidente, che non ha provocato feriti visto che le persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto in ospedale, ha causato però 3 chilometri di coda poi risolti.