Incidente in A12, auto contro tir: due feriti in ospedale con ferite lievi - Genova 24

Lavagna. Incidente questo pomeriggio intorno alle 16.30 sull’autostrada A12 tra i caselli di Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. Un’auto ha tamponato un tir, per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanza del 118. I due occupanti della macchina sono usciti da soli dall’abitacolo. Hanno riportato ferite lievi, ma sono stati comunque portati all’ospedale di Lavagna per accertamenti.

Sul posto si sono formati 3 chilometri di coda.