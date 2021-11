In vacanza gratis nei b&b grazie al baratto: se sei giardiniere dormi senza pagare a Venezia, se sai tatuare a Terni - Genova 24

Liguria. Un pernottamento in Puglia in una masseria tipica in cambio di lezioni su come fare il sapone in casa; una notte in Liguria in cambio di vino o salumi tipici; un soggiorno a Firenze in cambio di un acero campestre o di un gelso. O, più in generale, una vacanza gratis in cambio di una bottiglia d’olio, un sito web, un servizio fotografico, lezioni di inglese o un formaggio fatto in casa.

Sembra una chimera, invece è possibile. Almeno per 7 giorni: la Settimana del Baratto, originale iniziativa grazie alla quale, per una settimana, i bed & breakfast che decidono di aderire all’iniziativa offrono soggiorni comprensivi di colazione, chiedendo in cambio beni o servizi anziché denaro.

Quella che inizierà lunedì 15 novembre, e proseguirà fino a domenica 21, è ormai la 12a edizione della Settimana del Baratto: gli ospiti dei b&b aderenti all’iniziativa saranno accolti gratuitamente a fronte di prestazioni di vario genere o cessione di un proprio bene, come avviene ormai quasi ininterrottamente da 13 anni ogni terza settimana di novembre (l’iniziativa è stata fermata solamente lo scorso anno dalla pandemia di Covid-19).

In vacanza senza pagare: ecco come funziona

L’idea alla base di quello che sta diventando ormai un appuntamento per molti viaggiatori italiani è quella di “svincolare” dal pagamento in denaro l’ospite e il gestore, privilegiando l’aspetto umano dell’ospitalità. Gli amanti dei viaggi avranno l’opportunità di scoprire angoli d’Italia sconosciuti e suggestivi soggiornando in uno o più dei bed and breakfast partecipanti, senza necessità di mettere mano al portafoglio: è sufficiente cimentarsi in prestazioni manuali e creative o portare con sé un qualche articolo che i gestori delle strutture desiderano.

Il sito dedicato all’evento, www.settimanadelbaratto.it, raccoglie i B&B che partecipano esattamente come un comune sito di ricerca alloggi, ma al posto dei prezzi mostra i “desideri” dei B&B, suddivisi per regione e per tipologia di servizi e prodotti richiesti. C’è spazio per offerte di ogni tipo: dalla marmellata fatta in casa alle riprese aeree con drone, dai cellulari usati agli pneumatici, ma anche riparazioni o lavoretti di bricolage.

Molti bed and breakfast sono aperti a baratti di qualsivoglia genere, anche tutto l’anno, altri hanno specifici desideri richiesti in cambio del soggiorno. Il viaggiatore che vuole soggiornare presso il B&B scelto potrà cliccare sul tasto Contatta e Baratta per proporsi e avviare la trattativa con il gestore; concluso l’accordo, ci sarà solo da preparare le valigie. Le date di check in e check out dovranno essere comprese tra il 15 e il 21 novembre.

Nel genovese: notti in cambio di lavori edili, mezzi agricoli o siti web

L’iniziativa sembra aver parzialmente attecchito anche in provincia di Genova, dove sono 4 al momento i bed & breakfast disposti ad offrire soggiorni e colazioni in cambio di qualcosa di diverso dalla “vil pecunia”.

Una si trova a Genova città città: è la “Casa di Ravecca”, ed è disposta a ospitare gratuitamente in cambio del più classico degli “scambi casa”. Mentre a Chiavari “L’Americano Luxury Rooms” offre notti e colazioni gratis a chi si offrirà di posare parquet o piastrelle nella struttura.

Ben più articolate le richieste delle altre due strutture, entrambe a Zoagli. La “Villa Il Respiro” punta alla manodopera, offrendo soggiorni gratuiti a elettricisti, falegnami, giardinieri e muratori in grado di occuparsi della manutenzione degli infissi, dell’estensione dell’impianto elettrico o della cura del giardino. “Terre di Mare in Liguria” invece ha una lunghissima lista di desideri: si va dal recupero dell’oliveto alla revisione degli impianti di illuminazione esterna, dal taglio degli alberi alla manutenzione edile, passando per il baratto con mezzi agricoli o rifacimento del sito web.

Alcuni b&b, inoltre, sono rimasti così affascinati dalla proposta da aver deciso di accettare baratti non solo durante questa settimana, ma per tutto l’anno: accade in 3 strutture su 4.

Idee per andare in vacanza gratis: se sai l’inglese vai a Roma, col Subbuteo a Firenze, se sai tatuare a Terni

E per i genovesi, che qui già vivono e giustamente vogliono andare in vacanza altrove? Nessun problema, ci sono b&b aderenti in ogni parte d’Italia, con le richieste più disparate. Qualche esempio? A Verona si può soggiornare da I Tre Arcangeli donando, manco a dirlo, “qualcosa” a tema angeli: piccole sculture, quadri o libri. A Venezia si dorme alla Villa Venice Movie sistemando loro il giardino, oppure da Ca’ Cielo realizzando loro un sito web con fotografie; a Firenze il Relais Accademia è pronto a ospitare chiunque doni una reflex, vinili di musica rock oppure materiale Subbuteo da collezione.

E ancora: a Roma il Fellini offre notti a chi darà ripetizioni di inglese, mentre un ligure a Livigno ha un letto garantito portando prodotti tipici come olio, salumi o formaggi. Villa Chiara a Montepulciano baratta l’accoglienza gratuita con una sedia ergonomica, 5 litri di olio autoprodotto, 4 quintali di legna da caminetto o del buon miele. Mentre ad Amelia (Terni) può dormire gratis due notti un tatuatore professionista in grado di disegnare il Triskell celtico. Basta esplorare l’elenco su www.settimanadelbaratto.it, proporsi e, in caso positivo, fare i bagagli.

Ma al baratto, in tempi di crisi, oltre ai limiti temporali stanno stretti pure quelli geografici. Sulla scia del successo degli ultimi anni, la Settimana del Baratto continua ad allargarsi oltre i confini nazionali con la Barter Week, spin-off internazionale che coinvolge i bed and breakfast di ben 64 paesi del Mondo, dall’Albania all’Uganda. Il meccanismo è sempre lo stesso:chi volesse soggiornare in Indonesia, ad esempio, può farlo ridipingendo le finestre, mentre alle Mauritius, per esempio, basta portare ai proprietari della Reine Creole a La Gaulette un oggetto antico (anteriore al 1900, ogni oggetto garantisce una notte a una persona).