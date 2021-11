Imprese della moda: per voi il 30% di rimborso sulla merce invenduta - Genova 24

Negozi, botteghe, imprese e aziende.

Per tutte le attività che lavorano nel settore tessile e dell’abbigliamento, c’è un nuovo bando fatto su misura per loro.

Ma prima, dobbiamo fare un salto nel passato, precisamente all’anno scorso.

Il 2020 è stato un anno davvero particolare se si parla di outfit, infatti possiamo definirlo l’anno del “pigiama”: video call, riunioni, smartworking e lockdown, ci hanno concesso il privilegio di indossare panni comodi ed extra-large per affrontare quello che è stato uno dei periodi più difficili della storia contemporanea.

Ma questo comportamento ha portato delle conseguenze negative nel settore tessile: infatti, la vendita di abbigliamento e dei tessuti nell’arco di tutto l’anno ha subìto un notevole calo, così come le entrate dei negozi e delle imprese del settore.

Per fare in modo che le rimanenze di magazzino possano acquisire un nuovo valore, è stato emanato un bando per tutte le imprese, le quali potranno ottenere un rimborso del 30% sul valore dell’intero magazzino.

In che modo? Semplice: potranno ottenere il 30% delle spese affrontate per i materiali e i prodotti del 2020 che, a causa del periodo, sono rimasti invenduti.

Per dare un taglio a questo 2020, iniziamo ripartendo insieme