Imprese al femminile: fino a 30.000€ per le donne che vogliono avviare un'attività - Genova 24

Forza, coraggio, determinazione, ma anche bontà, umiltà, serietà.

Essere una donna nel mondo del lavoro è un lavoro duro.

La parità di genere e di salario sono due realtà che si avverano troppo poco spesso, sia nelle piccole che nelle grandi aziende.

Come in tutte le più grandi storie, però, c’è sempre una via d’uscita.

Pensare di mettersi in proprio.

Essere a capo di sé stesse, realizzare un sogno nel cassetto, avviare un’attività: in questa direzione c’è un bando che può davvero dare la spinta a tutte le donne per poter ripartire.

Con un contributo a fondo perduto fino al 40%, verranno stanziati fino a 30.000€ alle nuove imprese femminili, per l’acquisto di immobili, macchinari, brevetti e licenze, ma anche per avere consulenze tecniche o per pagare il personale!

Questo è il momento giusto per poter cambiare le cose, l’importante è buttarsi.

E avere il coraggio di ripartire.

