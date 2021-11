Il vento sfonda le lamiere del grattacielo: l'intervento dei vigili del fuoco sospesi a 40 metri d'altezza - Genova 24

Genova. Il forte vento che in queste ore ha colpito la nostra regione sta continuando a far danni, mettendo a rischio la tenuta di alberi, grondaie e cornicioni in praticamente tutta la città.

Questa mattina sulla sommità del grattacielo di via Scarsellini a Sampierdarena sono state segnalate alcune pesanti lamiere divelte e ancora in balia delle forti folate di burrasca in arrivo da mare poco distante: per mettere in sicurezza la struttura sono stati attivati i vigili del fuoco, che sono intervenuti rimuovendo le parti pericolanti.

L’intervento non è stato dei più semplici: i pompieri, infatti, vista l’altezza, circa 40 metri, e le condizioni meteo, non hanno potuto servirsi di autoscale, dovendo di fatto calarsi con tecniche alpinistiche dal tetto della struttura. E così, sospesi a diverse decine di metri dal suolo, hanno operato per mettere in sicurezza la copertura e tutta la zona sottostante.