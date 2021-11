Il premio "Uomini illuminati" a Federico Bertorello, presidente del Consiglio comunale di Genova - Genova 24

Genova. È stato assegnato, con una cerimonia che si è tenuta on line, a Federico Bertorello, presidente del Consiglio comunale di Genova, l’autorevole premio “Uomini Illuminati” d’Italia 2021 promosso dagli Stati Generali delle Donne con il patrocinio della Commissione Europea, all’interno del percorso “Ottomarzotuttol’anno”.

Gli “Uomini illuminati” sono uomini eccellenti, che lavorano per le donne e al loro fianco, attivi nei loro incarichi governativi, così come in qualsiasi altro luogo di lavoro in cui si trovano a operare per realizzare una democrazia paritaria tra i due generi.

La motivazione del conferimento del prestigioso riconoscimento è l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Genova, della delibera che sancisce l’adesione al progetto “Città delle Donne” e al relativo manifesto, per contribuire alla diffusione delle politiche di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento e ringrazio gli Stati Generali delle Donne per avermi incluso in una rosa di persone così importanti come quelle premiate quest’anno tra cui anche il ministro dell’istruzione Bianchi – dichiara Federico Bertorello – le donne sono fondamentali nella nostra società e perché possa esserci un vero progresso è compito delle istituzioni promuovere l’uguaglianza di genere.

“Come presidente del Consiglio comunale mi impegnerò sempre di più per cancellare ogni discriminazione che riguarda le donne. Un doveroso ringraziamento – continua Bertorello – va anche al nostro sindaco Marco Bucci e all’assessore alle Pari Opportunità Giorgio Viale, senza l’impegno dei quali non avremmo potuto portare a termine un progetto così importante e far diventare Genova “Città delle Donne”.

Sono 27 in tutti gli uomini che hanno ricevuto il riconoscimento di “Uomo illuminato 2021”.