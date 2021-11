Il Policlinico San Martino assume: selezionati nuovi oss e avviata procedura per gli infermieri - Genova 24

Genova. “L’Ospedale Policlinico San Martino, nonostante l’assenza del personale non vaccinato e non vaccinabile, è impegnato in una iper produzione, denominata Re Start, orientata al recupero delle liste d’attesa venutesi a creare durante l’emergenza Covid-19, e nella regolare attività quotidiana, mai messa in discussione”.

Questo quanto comunica la direzione sanitaria del San Martino di Genova: “In data odierna è avvenuta la selezione del personale socio sanitario, avviata dall’ufficio di collocamento territoriale ed è in corso la chiamata per infermieri neo laureati a tempo determinato in attesa dell’espletamento del concorso regionale bandito da Alisa, sempre per infermieri, per i quali si ringrazia Alisa stessa e la Regione Liguria, che ha concesso solamente al San Martino 237 deroghe assunzionali”.

“La Direzione contestualmente ringrazia soprattutto gli operatori sanitari che, nella difficoltà, stanno ovviando alle assenze con grande professionalità e spirito di sacrificio, nell’esclusivo interesse degli utenti e dei malati”, conclude la nota.