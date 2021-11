Il Ligorna ritorna al successo, superando (2-1) l'Imperia - Genova 24

L’Imperia risponde con Mara, su azione da calcio d’angolo, ma al 34° è nuovamente il Ligorna a passare in vantaggio con Brunozzi su assist, dalla destra, di Calcagno. Nel secondo tempo i padroni di casa sfiorano il goal con Gomes che al 53° e il 54°.

Queste le parole con cui mister Monteforte ha commentato la vittoria odierna: “Tre punti importanti, oggi abbiamo messo in campo tutto: qualità di gioco, temperamento, profondità, cose che ci erano mancate. L’unica pecca di questa partita è non avere concretizzato il giusto, credo meritassimo di più”.

“Abbiamo avuto difficoltà a concretizzare, ma devo dire che gli attaccanti hanno lavorato tantissimo e benissimo, lottando fino al 95° contro una squadra che ha dei giocatori che possono spostare veramente la partita. Sono felice per i ragazzi, per l’ambiente e per la società, che ci ha fatto vivere questa situazione in maniera tranquilla”.

“Crediamo che questa squadra possa levarsi delle soddisfazioni, era solo un periodo di tempo in cui dovevamo crescere per tanti motivi: siamo una squadra nuova, giovane, qualche giocatore veniva da inattività, alcuni hanno avuto infortuni, ma adesso stiamo arrivano alla condizione migliore. Spero che sia un buon inizio, a cominciare da domenica contro il Bra”.