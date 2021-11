Il doppio arcobaleno lascia i genovesi a bocca aperta ma il maltempo non è ancora finito - Genova 24

Genova. Lo spettacolo del doppio arcobaleno in cielo, seguito da un tramonto coloratissimo con un’aria straordinariamente tersa, ha segnato la fine dell’allerta meteo in Liguria. Un passaggio perturbato che ha lasciato dietro di sé qualche danno tra piccole frane, allagamenti e alberi caduti, tenendo presente che la nostra regione è abituata ad affrontare situazioni molto peggiori.

La cumulata massima nell’arco delle 12 ore è quella di Camogli, che ha registrato 123,6 millimetri di pioggia. Su scala oraria, da segnalare i 29,4 millimetri in un’ora sempre a Camogli alle 12.45 e i 32 millimetri di Reppia (Ne) alle 15.40.

Ma la fase di maltempo non è ancora esaurita: per mercoledì è attesa una nuova perturbazione i cui contorni saranno definiti con le previsioni di domani.

Dal mattino di martedì si attendono ancora venti forti da Sudovest sulla costa imperiese, localmente di burrasca sui capi esposti. Venti localmente forti in serata sui rilievi dell’area centrale e del Tigullio. Moto ondoso in rapido aumento nella notte fino a mare agitato con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo 8-8.5 secondi) già dalla mattinata sul Levante e sulla parte occidentale dell’Imperiese, in estensione al pomeriggio alla parte orientale della costa genovese. Moto ondoso in calo in serata.