Il Busalla vince (1-0) sul terreno della Sestrese - Genova 24

Genova. Il rientro, a tempo pieno di Compagnone ed Ottoboni, la prima mezz’ora in campionato di Cotellessa e la grande prova del collettivo permettono al Busalla di vincere la delicata sfida sul terreno della Sestrese.

A decidere la sorte del match è la rete di Repetto (al quinto goal stagionale), abile ad anticipare il proprio marcatore, sfruttando l’assist dell’ottimo Piccardo (il migliore in campo).

La Sestrese, che si è vista annullare una rete dal direttore di gara ha cercato di raggiungere il pareggio, senza riuscirvi, mentre il Busalla non ha finalizzato al meglio con Spano e Repetto alcune ghiotte occasioni per chiudere anzitempo il match.

La squadra verde stellata ha comunque i mezzi per migliorare la non ottimale posizione in classifica, mentre i l Busalla, confida nel rientro di tutti gli elementi in rosa per dare un’ulteriore svolta al proprio campionato.