IIt e LRNZ, tra fumetto e scienza dialogo tra Lorenzo Ceccotti e Lorenzo Baccelliere - Genova 24

Genova. Il tecnico robotico Lorenzo Baccelliere, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, e Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, si incontreranno domani, martedì 30 novembre alle 18, alla libreria Feltrinelli di Genova in occasione della presentazione del nuovo fumetto di LRNZ Geist Maschine Vol.1 edito da Bao Publishing.

Baccelliere e Ceccotti si confronteranno su temi inerenti alla robotica in un parallelismo continuo tra fumetti e realtà. L’incontro, moderato da Andrea Fontana, sociologo della comunicazione e storytelling activist, risponderà a domande come: quali sono i passi necessari a realizzare un robot? Da dove si trae ispirazione per il suo design? Come viene pensato un robot da un disegnatore? Quanto la realtà influenza la “costruzione” di una graphic novel?

LRNZ (Lorenzo Ceccotti) è un artista che vive e lavora a Roma. Opera in diversi settori dell’arte visuale: graphic design, motion graphics, animazione, illustrazione e narrazione sequenziale. I suoi fumetti da autore unico, come Golem e Astrogramma, sono stati pubblicati in Italia da BAO Publishing e tradotti in tutto il mondo. L’autore sarà disponibile per il firma copie al termine della presentazione.

Lorenzo Baccelliere è un ingegnere biomedico che lavora come Robot mechanical designer presso il team Humanoids&Human Centered Mechatronics dell’Istituto Italiano di Tecnologia e ha partecipato alla progettazione e realizzazione di diversi robot IIT come Walk-Man, Centauro e Coman+ sotto la guida di Nikolaos Tsagarakis.

Geist Maschine è il primo capitolo di una spettacolare trilogia, allo stesso tempo naturalistica e tecnologica e racconta la storia di tre ragazzi che cercano di sopravvivere a un post-apocalisse che ha diradato gli insediamenti umani e disgregato quasi tutti i governi nazionali, rendendo gran parte del mondo una pericolosa terra di nessuno. Un mondo da (ri)scoprire, una famiglia smembrata da un pericolo incombente, il sogno di raggiungere una città, Otan, che forse è leggenda e forse è realtà, ma in ogni caso significa salvezza. Un viaggio, in un ambiente irriconoscibile eppure familiare, rovine di una città, Roma, dettagli che emergono da un ambiente naturale che ha preso il sopravvento, in una storia ricca di emozioni.