I tecnici della Sammargheritese ospiti del Genoa Under 17, allenato da Abdoulay Konko - Genova 24

Genova. Si è svolto, al ‘Baciccia Ferrando’ di Prà, nell’ambito della collaborazione tra Genoa e Sammargheritese, un nuovo incontro di aggiornamento.

Roberto Varlani, responsabile tecnico del settore giovanile arancione ed i tecnico Umberto Voci (Under 19), Fabio Barabino (Under 18), Luca Crippa (Under 16), Andrea Valle (Under 15) ed il collaboratore tecnico Massimo Zanetti hanno potuto assistere all’allenamento della formazione Under 17 del Genoa, di mister Abdoulay Konko, il suo vice Roberto Briata ed il preparatore dei portieri Davide Capello.

La seduta di allenamento, rigorosamente in ‘situazionale’, è stata incentrata su un lavoro di forza e trasformazione della stessa. L’allenamento, iniziato con una attivazione tecnica è proseguita con lavori tecnico tattici, possesso e riaggressione e terminata con esercitazioni varie, tra cui 3 contro due finalizzate a riproporre situazioni di gioco il più vicino possibile alla partita reale.

Al termine della seduta i tecnici rossoblù si sono intrattenuti con quelli arancioni, per chiarimenti in merito al lavoro svolto sul campo.

I corsi di aggiornamento, dopo quelli con mister Gennaro Ruotolo (Unde 18) e Abdoulay Konko (Under 17), dopo la pausa nel mese di dicembre, riprenderanno a gennaio 2022 con mister Gabriel Gervasi (Under 16).

Voglio ringraziare il Genoa, nella figura del responsabile Michele Sbravati, per la disponibilità che riserva sempre alla nostra società – dichiara Roberto Varlani – assistere agli allenamenti di tecnici qualificati come Konko sono sicuramente uno stimolo di ulteriore crescita dei nostri formatori, il tutto a beneficio dei ragazzi del nostro settore giovanile”.