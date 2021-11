Hennebique, i lavori entrano nel vivo: nell'ex silos un centro crociere, mini-case e piazze pubbliche - Genova 24

Genova. 100 milioni di investimento privato, 90 anni di concessione a 375mila euro all’anno, 12-16 mesi di cantieri, 40mila metri quadri di spazio, 30 anni di sostanziale abbandono, almeno 4 o 5 false ripartenze. Sono i numeri dell’Hennebique, l’ex silos granaio del porto di Genova, realizzato a cavallo tra il 1800 e il 1900 e degradato fino ai giorni nostri. Questa mattina, alla presenza delle autorità e della società privata che lo trasformerà, l’avvio dei cantieri.

Che dureranno tra e 12 e i 16 mesi e porteranno la struttura, vincolata dalla Sovrintendenza, a diventare uno spazio per i turisti delle crociere, con hotel, negozi e miniappartamenti, ma anche per trasfertisti e studenti, e poi uffici, coworking, un centro per la ristorazione. Nel nuovo Hennebique saranno ricavate anche due piazze, per le quali sarà necessario abbattere alcuni dei volumi interni (mentre l’aspetto esterno sarà mantenuto nella sua geometria).

Nel dicembre scorso, quindi quasi un anno fa, dopo una gara andata deserta e un nuovo bando lanciato, il consorzio di imprese guidato da Vitali aveva firmato con l’autorità di sistema portuale l’atto che consentiva l’avvio delle fasi di progettazione definitiva e dell’esecuzione dei lavori. Dopo alcune opere propedeutiche, la partenza vera e propria dei cantieri.

Ma il recupero dell’ex silos ha una storia lunga e tormentata. Nel 2008 i macchinari interni, inutilizzati dagli anni Novanta, sono smontati. Si tenta di riconvertire già allora la struttura a terziario ma con scarso successo. Il pontile viene demolito per le esigenze di manovra delle navi da crociera. All’inizio del 2010 si parla dell’Hennebique come possibile nuova sede della facoltà di Ingegneria ma come noto non se ne fa niente.

L’edificio ha un’importanza storica e architettonica notevole. InGE, associazione genovese che si occupa di archeologia industriale e che organizza visite guidate alle banchine del porto, ricorda che nel 1899-1901 è il più importante edificio costruito in cemento armato con un sistema trave-telaio portante, sostanzialmente calcestruzzo (inventato e brevettato dal francese François Hennebique, fondatore della Beton Armé Système Hennebique) in tutta Europa.

Di fronte all’Hennebique intanto sono in azione ormai da qualche mese le ruspe per radere al suolo l’area di Ponte Parodi, altro spazio inutilizzato e protagonista di tante sfortunate vicende di riqualificazione. Il più importante progetto ad essersi arenato fu quello del prestigioso studio olandese Van Berkel e Bos che nel 2001 aveva immaginato una piazza del mare. A fermare tutto era stata una serie di intrichi e ricorsi che ebbero per protagonisti Autorità portuale, Porto Antico e la società francese (Altarea) che avrebbe dovuto gestire Ponte Parodi.

Al momento il progetto più recente per ponte Parodi prevede uno spazio polifunzionale di fatto legato all’Hennebique: quindi fondamentalmente parcheggi e un supermercato.

La ripresa dei traffici crocieristici e le prospettive di crescita, oltre al reperimento dei fondi per la nuova funivia del Righi (che partirebbe proprio dalla stazione marittima) hanno dato un respiro diverso a trasformazioni e recuperi attesi da tempo e che, basandosi sul sistema del project financing, quindi dell’affidamento a privati, avevano bisogno di motivazioni economiche più che consolidate per ripartire.

/foto: Paolo Mazzaron, associazione INGE/