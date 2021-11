Green pass fino all'estate e stato d'emergenza prorogato a marzo: si decide entro novembre - Genova 24

Genova. Prorogare lo stato d’emergenza sanitaria almeno fino a marzo e rendere il green pass obbligatorio fino a giungo: queste sarebbero le intenzioni del governo per gestire i prossimi mesi in vista del periodo ‘freddo’ dell’anno e, soprattutto, l’eventuale nuovo picco di contagi invernale. Ipotesi sempre più concrete che circolano in queste ore nei corridoi di Palazzo Chigi, e che potrebbero diventare realtà già entro novembre.

Ovviamente per fare ciò servirà una revisione dell’impianto legislativo che regge la costruzione normativa dello stato di emergenza, in scadenza il prossimo 31 dicembre: secondo la legge lo stato di emergenza nazionale può durare 12 mesi prorogabili per altri 12, e visto che in questo caso lo stato di emergenza per il Covid fu decretato la prima volta il 31 gennaio 2020, dopo la stessa data del 2022 non si potrà procedere a rinnovi. Salvo trovare una modalità per aggirare questo ‘cavillo’ come fatto in precedenza con altre calamità naturali.

Discorso a parte per la certificazione verde, il green pass, che dal ‘prossimo giro’ potrebbe essere svincolato dallo stato di emergenza, per arrivare a coprire almeno tutta la primavera, arrivando fino a giugno. Alcuni dicono addirittura tutta la prossima estate: voci che si rincorrono, ma che sono suffragate dal dato di fatto che al momento la “quota 90(%)” dei vaccinati, fissata come obiettivo per l’immunità di gregge, è ancora lontana, e quindi servirebbe un’altra “spinta gentile”, in questo caso decisamente più lunga, per convincere anche i più restii a scegliere la via del vaccino.

Nelle more di questo ‘allungamento’ dei tempi, però, c’è la scadenza della copertura di chi il vaccino lo ha già fatto, visto che il green pass dura 12 mesi, e moltissimi italiani hanno aderito alla campagna vaccinale fin dagli esordi: se la proroga della obbligatorietà del lasciapassare sanitario arriverà fino all’estate, ad oggi sarebbero diversi milioni i cittadini che dovrebbero tornare a farsi inoculare una nuova dose.

Ma allo scadere dei decreti bisognerà mettere mano anche a tutte quello norme e regole che in questi mesi hanno segnata la convivenza sociale, come le mascherine e tutti i protocolli di sicurezza delle varie attività che vengono aggiornati sulla base dell’andamento della curva epidemiologica e della campagna vaccinale e in alcuni casi potrebbero essere rivisti. Secondo le prime indiscrezioni l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi rimarrà certamente per tutto l’inverno, e potrebbe andare avanti anche per i mesi a seguire.

Una cosa che non dovrebbe essere modificata è l’attuale gestione delle restrizioni in base all’incidenza dei casi di contagio rispetto agli abitanti e la percentuale dei posti occupati negli ospedali, terapie intensive comprese. Un sistema nato dall’accordo tra stato e regioni e che potrebbe risultare funzionale per le festività natalizie in arrivo.