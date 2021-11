Giovani agricoltori: fino a 130.000€ per la propria attività - Genova 24

Prendersi cura della terra, conoscerla, imparare a capirla.

Lavorare a contatto con la natura è uno dei mestieri più preziosi.

Gli agricoltori e i proprietari delle imprese agricole non solo costituiscono una parte importante del settore primario, ma rappresentano un lavoro dalle “radici” antiche e dal valore inestimabile per la nostra società.

Per tutti i giovani che hanno deciso di portare avanti questa tradizione, c’è un’opportunità davvero unica.

Quella di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 130.000€ per aggiornare, migliorare e innovare tutti i processi produttivi all’interno della propria azienda agricola.

Facendo domanda, potranno ottenere i fondi per introdurre nuove tecnologie più avanzate nel proprio lavoro, avere certificazioni di qualità in maniera più tempestiva, ma anche migliorare la situazione aziendale in termini di ambiente, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali.

Tutto questo con un grande obiettivo: migliorare la salute globale, e i propri risultati economici.

Per iniziare a piantare il seme del cambiamento, contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure visita il sito www.incentiviitalia.com e scopri i requisiti per partecipare al bando!