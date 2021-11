Giornata contro la violenza sulle donne, Medusei: “Sia sempre il 25 novembre” - Genova 24

Liguria. Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha partecipato, questa mattina, al consiglio comunale straordinario convocato alla Spezia e ribadisce che il rispetto e la tutela dei diritti di tutto il mondo femminile sono una priorità.

“L’assemblea legislativa è da tempo impegnata – dichiara Medusei – nel rimarcare, sia con atti normativi che iniziative consiliari, la necessità di realizzare e ampliare il più possibile ogni forma di tutela ma, purtroppo, gli ultimi dati dimostrano che il traguardo è ancora lontano. In Liguria le segnalazioni ai centri antiviolenza nel 2021 sono cresciute del 17%, nel 2020 sono state oltre mille le segnalazioni ai dieci centri antiviolenza liguri e si sono moltiplicate le chiamate alle forze dell’ordine. E secondo i dati Istat, almeno una donna su tre ha comunque subìto nella sua vita qualche forma di violenza fisica o psicologica”.

Il presidente avverte: “Ogni prevaricazione, sia fisica che psicologica verso la donna è una sconfitta per tutti, rappresenta una ferita per tutta la comunità ed è la dimostrazione che il percorso è ancora lungo e difficile. Nell’ultima seduta l’Assemblea legislativa si è espressa, ancora una volta in modo unanime e concreto, per contribuire a diffondere la conoscenza degli strumenti e delle forme di aiuto che già sono a disposizione delle donne in difficoltà, in particolare il numero 1522 da chiamare in caso di violenza. Siamo convinti, infatti, che la conoscenza di questi strumenti, insieme ad una profonda consapevolezza dei propri inviolabili diritti, sono un passo fondamentale per combattere violenza e ignoranza”.

Questa sera il presidente Medusei parteciperà anche al consiglio comunale straordinario convocato a Sarzana.