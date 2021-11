Giardini di via Venezia, scappa alla vista delle divise: trovato con guanti neri, taglierino, torcia e delle cesoie - Genova 24

Genova. Ieri pomeriggio due uomini alla vista dei poliziotti, in pattuglia all’interno dei giardini di via Venezia, sono scappati di corsa.

Uno dei due è riuscito a far perdere le tracce liberandosi però di uno zaino che portava sulle spalle, recuperato poi dai poliziotti. L’altro invece è stato fermato e, all’interno delle tasche dei pantaloni, gli agenti hanno trovato dei guanti neri, un taglierino, una torcia e delle cesoie. Lo zaino conteneva un piccone e un flessibile con dischi per tagliare l`acciaio.

Successivamente l’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione ed è risultato non solo sprovvisto di documenti, ma anche con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio nonché destinatario di un provvedimento di esecuzione di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Aosta nel settembre del 2016, oltre che da una segnalazione di allontanamento e respingimento dall’area Schengen poiché considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla fine dei controlli l’uomo, un 28enne albanese, è stato portato nel carcere di Marassi.