Genova tra le 15 città più "friendly" d'Europa, e se lo dicono gli americani... - Genova 24

Genova. “Sometimes what makes a place so great are its people”. A volte ciò che rende speciale un posto, è la sua gente. Incredibile ma vero. La città della “torta di riso finita”, del “mugugno” ad ogni costo, della “cucina chiude alle 21”, dello “state a casa e mandateci i soldi” è finita tra le 15 mete top friendly secondo una classifica del Traveller Condé Nast, una delle più famose riviste di viaggi americane.

Genova rientra nella categoria speciale della classifica sulle readers’ choices, le mete scelte sondando le preferenze dei lettori. Che la hanno indicata tra quelle dove maggiormente si sono sentiti come a casa, trattati bene e in un clima amichevole. Non ci sono molte altre spiegazioni, nell’articolo, si tratta semplicemente di una classifica. Per raffigurare Genova, la testata di viaggi, sceglie una bella immagine di Boccadasse.

“Grazie al sorriso dei genovesi, alle bellezze delle nostra città siamo entrati in questa speciale graduatoria che valorizza il grande lavoro che stiamo facendo tutti insieme per portare il nome di Genova in tutto il mondo”, commenta il sindaco di Genova Marco Bucci.

Le altre friendly. In compagnia di Genova, altre mete meno blasonate rispetto alle classiche dei grand tour degli americani, ci sono Belfast, Lugano, Cordoba, Bled, Bucarest, Tolosa, Toledo, Sofia, Salamanca, Evora, Delft, Bled, Bilbao e Baden Baden. Inserita anche Baku, in Azerbaijan.