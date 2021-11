Genova Jeans, Lista Crivello: "A oltre due mesi dalla fine dell'evento ancora nessuna rendicontazione" - Genova 24

Genova. Ancora nessuna risposta sulla rendicontazione dell’evento Genova Jeans da parte della giunta comunale genovese. Lo annuncia il gruppo consiliare della lista Crivello.

“Il 7 settembre 2021 il nostro gruppo consiliare ha scritto all’assessore Barbara Grosso e all’assessore Paola Bordilli chiedendo la rendicontazione dell’evento Genova Jeans, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Comune di Genova. Il 18 ottobre, 41 giorni dopo, arriva una singolare risposta degli assessori Piciocchi e Bordilli nella quale ci comunicano della presa in carico della nostra richiesta e che, non appena in possesso della rendicontazione, avrebbero provveduto all’invio”.

Tuttavia ancora non è arrivato nulla e il 7 novembre, due mesi dopo, la lista Crivello afferma di aver rinnovato la richiesta, ribadendo che i tempi previsti dalle regole vigenti sono stati ampiamente superati. A oggi, mercoledì 24 novembre 2021, nessun segnale della rendicontazione. “Nonostante l’annunciato straordinario risultato positivo della mostra – si legge nella nota – ci sorge qualche dubbio”.