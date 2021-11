Genova dedicherà una panchina gialla alle donne che soffrono di endometriosi - Genova 24

Genova. Sono 3 milioni in Italia le donne che soffrono di endometriosi, il 10%-15% della popolazione femminile in età fertile. Su dieci amiche ce n’è una che patisce dolori indicibili per una patologia che a oggi è molto sottovalutata nonostante sia altamente invalidante.

E a queste tre milioni di donne che Genova dedica una panchina gialla, un gesto simbolico deciso dal consiglio comunale per aumentare la sensibilizzazione sul tema.

La capogruppo della Lega Lorella Fontana commenta: “Si tratta di una patologia che coinvolge globalmente la salute delle donne, con maggiore incidenza quelle in età fertile, creando loro debilitanti conseguenze e gravosi effetti psicofisici. Purtroppo, e ancora troppo spesso è una patologia sottovalutata e la sensibilizzazione sul tema è un giusto impegno che come Amministrazione Comunale sarebbe importante assumere”.

Molte donne affette si sono rivolte ad associazioni, che negli anni stanno aumentando di numero, in modo da essere maggiormente tutelate. Infatti, attraverso l’impegno associativo di volontari e di esperti si sta portando a conoscenza la patologia attraverso anche opuscoli, banchetti informativi ed eventi.

“Solo così, molte persone hanno conosciuto l’endometriosi ma sicuramente sarebbe importante fare qualcosa in più in modo da attirare l’attenzione a più persone possibili, soprattutto donne. Dobbiamo lavorare per le generazioni future, per tutte quelle donne che ancora potrebbero soffrire questa situazione senza dover attraversare problemi e difficoltà come nel passato hanno subito altre giovani donne” commenta Lorella Fontana che continua dicendo:

“In virtù di questo, invito l’amministrazione a valutare la possibilità di essere tra le prime città capoluogo ad adoperarsi nel sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’endometriosi, dipingendo una panchina di giallo, il colore simbolo dell’endometriosi, corredata da una targhetta esplicativa che possa informare i passanti del significato di tale panchina, coinvolgendo nella collaborazione volontari di associazioni che si occupano di tale patologia”, continua.

“Sarebbe interessante poter trovare una collocazione per la panchina nella vicinanza di una scuola, per poter avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza ed alle giuste informazioni, al fine di permettere alle adolescenti di oggi che saranno le donne di domani, di poter ottenere diagnosi precoci ed evitare così danni permanenti ed invalidanti, spesso conseguenze di diagnosi tardive” conclude la consigliera leghista.

Sul tema anche le parole di Maria Tini, consigliera del M5s e medico, prima firmataria di alcuni emendamenti accolti favorevolmente e dunque votati all’unanimità nell’odierno consiglio comunale.

“Che la patologia, che interessa il 10-15% delle donne in età fertile, sia ancora sottovalutata e che una limitata consapevolezza della stessa sia causa del ritardo nella diagnosi, è un dato di fatto. Che serva fare qualcosa di più per sensibilizzare la cittadinanza è dunque lapalissiano, così come lo è la necessità di arrivare a diagnosi più precoci per scongiurare danni permanenti, quali la sterilità, nella popolazione femminile”, spiega.

“La mozione della maggioranza proponeva solo l’apposizione di una panchina gialla vicino a una scuola con targhetta esplicativa. Un po’ poco perché si possa parlare di informazione e sensibilizzazione. Servono invece azioni concrete e per questo abbiamo proposto due emendamenti alla mozione presentata oggi in Consiglio comunale. Il primo ha proposto di valutare la possibilità di inserire nella targhetta esplicativa un QR Code che rimandi a una pagina del sito istituzionale dedicata che in modo dettagliato ma coinciso illustri la patologia. E il secondo, a valutare la possibilità di creare un pamphlet esplicativo da distribuire nelle scuole e nelle famiglie dove siano riportate le giuste informazioni circa la patologia, in modo tale da sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni a riconoscere la malattia con diagnosi precoci”, conclude Tini.