Genoa, tegole Criscito e Caicedo: sempre più impervia la "salita di Shevchenko" - Genova 24

“Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato per Domenico Criscito una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro, per Felipe Caicedo un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. I tempi di recupero saranno valutati con controlli successivi”.

Andriy Shevchenko dovrà dunque fare a meno del capitano e prolifico rigorista rossoblù e dell’attaccante sudamericano in occasione dell’esordio a Marassi contro la Roma e con tutta probabilità anche in altre sfide delicate. Se l’attaccante non ha ancora lasciato il segno in maniera netta sulla stagione del Grifone, il forfait di Criscito era forse la notizia peggiore che potesse arrivare vista l’importanza di avere un leader in campo in un momento complicato e di passaggio.

L’avventura del tecnico ucraino inizia ancora più in salita. Non ce n’era bisogno visto il calendario. Il Genoa, che giace al terzultimo posto insieme alla Sampdoria (a quota nove) affronterà nell’ordine Roma, Udinese, Milan, Juventus, Sampdoria, Lazio e Atalanta. Match da tripla contro friulani e concittadini, partite da sfavorito tutte le altre. Un bel banco di prova per una squadra che non ha fieno in cascina.