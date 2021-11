Genoa, scatta l'ora di Shevchenko: ufficializzato l'ingaggio del campione ucraino per la panchina rossoblù - Genova 24

Genova. La rinascita del Genoa parte da Est. Dopo le anticipazioni della stampa, è stato ufficializzato infatti questa mattina l’ingaggio di Andrij Shevchenko per la panchina del Grifone: la conferma arriva dai social, con gli account ufficiali di società e allenatore che si “scambiano” i colori e le bandiere rispettivamente ucraine e rossoblu, prima dell’annuncio ufficiale.

Alle 13,30, infatti, il canale twitter ufficiale del Genoa Cfc ‘cinquettava’ con la bandiera Ucraina, mentre poco dopo, sul canale di Shevchenko arrivava la risposta, con due discreti pallini, uno rosso e uno blu. Chiarissimo. Notizia poi confermato sui relativi profili facebook: “Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia”, ha dichiarato Sheva annunciando il suo ingaggio.

Chiuso quindi l’accordo, che secondo le prime indiscrezioni vedrebbe un contratto fino al 30 giungo 2024 per un compenso di due milioni netti a stagione. L’ex campione del Milan, con cui vinse il Pallone d’Oro del 2004, a 45 anni fa il suo ritorno in Italia, dopo aver guidato la selezione di Kiev, e dopo aver rifiutato, pare, diverse proposte in arrivo dalla Premier League. Il nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente martedì o mercoledì della prossima settimana.