Genoa-Roma finisce 0-2 con la doppietta di Felix, Sheva ringrazia i tifosi sotto la Nord - Genova 24

Genova. Anche Shevchenko sotto la Nord ad applaudire i tifosi che non hanno fatto mancare il loro apporto per tutta la partita. Il risultato non arride al Genoa, che ha retto per 82 minuti contro la Roma di Mourinho e poi è affondato sotto i colpi del giovane Felix, entrato al posto di un Shomurodov non incisivo. Finisce 0-2 la prima dell’ucraino al Ferraris e ora la classifica è sempre più complessa.

94′ Raddoppio della Roma con un gran tiro di Felix che si infila sotto l’incrocio sul lato opposto, dove Sirigu non riesce ad arrivare. Irrati fischia la fine.

92′ Nella Roma fuori Pellegrini per Bove

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

90′ Fuori Badelj per Galdames e Sturaro per Buksa.

La fotogallery di Genoa-Roma

87′ Dentro Smalling nella Roma per Kumbulla

84′ Fuori Sabelli per Ghiglione e Biraschi per Bianchi

82′ Gol della Roma, rete di Felix che capitalizza una grande azione di Mkhitaryan

78′ Ammonito Sabelli

74′ Nella Roma fuori Shomurodov per Felix

71′ Occasione Genoa! Bella azione sulla sinistra di Vasquez, cross verso il centro dell’area dove c’è Sturaro che vola contrastato da un avversario e finisce lui in rete senza però colpire il pallone, smanacciato da Rui Patricio.

70′ Diagonale di Mkhitaryan, sinistro alto sopra la traversa

69′ Masiello salva su Pellegrini, pronto al tiro, ma rimane a terra al centro dell’area di rigore. Palla messa fuori dai compagni. Il difensore si rialza con fatica.

63′ Esce Pandev per Hernani

54′ Ammonito Badelj per un fallo su Pellegrini

51′ Mkhitaryan! Tiro alto da buona posizione dopo aver fatto fuori Badelj

50′ Partenza sprint della Roma, Genoa in affanno

46′ Si riparte senza cambi. Palla al Genoa

Finito il primo tempo, con il Genoa un po’ meno alle corde, dopo un inizio molto difficile.

45′ Un minuto di recupero.

40′ Ammonito Veretout, fallo su Rovella

32′ Ammonito Cambiaso per gioco falloso.

29′ Occasione Roma: la squadra di Mourinho riconquista palla a centrocampo e Masiello sbaglia l’anticipo, El Shaarawi si invola e serve Shomurodov al centro dell’area, che in scivolata mette alto sopra la traversa

24′ Prima azione degna di nota del Genoa: ripartenza di prima, Rovella rasoterra per Ekuban che gira a rete di sinistro, ma la palla è debole e Rui Patricio blocca.

18′ Discesa di Abraham sul fondo, servizio arretrato per Shomurodov che però colpisce il pallone debolmente. Sirigu blocca senza problemi

15′ Rete annullata alla Roma per un fallo di mano di Abraham sul tiro di Mkhitaryan che aveva avuto tutto il tempo di prendere la mira

12′ Gioco fermo: scontro di gioco tra Vasquez e Pellegrini. Sanitari in campo

8′ Qualche problema a stare in piedi per i giocatori della Roma, il campo è scivoloso dalla pioggia.

5′ Primo calcio d’angolo per la Roma con esito senza rischi per i rossoblù

3′ Colpo di testa di Shomurodov che termina alto.

2′ Genoa molto accorto, per ora è un 5-3-2 con Sabelli a destra e Cambiaso a sinistra molto bassi.

1′ Partiti, palla alla Roma.

Caloroso saluto da parte di Mourinho a Shevchenko, che appena entrato in campo si è subito rivolto a salutare la Gradinata Nord, dove sono comparsi striscioni eloquenti: “Welcome 777” e “Liberi di tornare a sognare”. Il nuovo mister rossoblù indossa un cappotto scuro.

Campo bagnato da un acquazzone prima del match. Nel riscaldamento parecchio spazio alle giocate di prima e alla rapidità di gambe in questo Genoa targato Shevchenko. Particolare attenzione anche per chi dovrà impostare il gioco: Badelj e Masiello vengono stimolati a stoppare il pallone e a girarsi velocemente per liberarsene.

L’ucraino dà fiducia a Sabelli, che torna titolare e a Ekuban, alla luce degli ultimi infortuni. In campo dal primo minuto anche i “senatori” Sturaro e Pandev. Nella Roma titolari gli ex Shomurodov ed El Shaarawy, c’è Mkhitaryan al posto di Zaniolo. Ecco le formazioni il posticipo della domenica sera.

Genoa-Roma 0-2

Reti: 82′ Felix; 94′ Felix

Genoa: Sirigu, Biraschi (84′ Bianchi), Masiello, Vasquez, Sabelli (84′ Ghiglione), Sturaro (90′ Buksa), Badelj (90′ Galdames), Rovella, Cambiaso, Ekuban, Pandev (63′ Hernani).

A disposizione: Semper, Marchetti, Vanheusden, Behrami, Serpe, Portanova, Touré.

Allenatore: Shevchenko

Roma: Rui Patricio, Mancini, Kumbulla (87′ Smalling), Ibanez, Karsdorp, Pellegrini (92′ Bove), Veretout, El Shaarawi, Mkhitaryan, Shomurodov (74′ Felix), Abraham.

A disposizione: Fuzato, Perez, Reynolds, Mayoral, Zaniolo, Diawara, Darboe, Zalewski, Tripi.

Allenatore: Mourinho

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: Cambiaso, Badelj, Sabelli (G); Veretout (R)

Spettatori: 14.667 per 317.255 euro di incasso