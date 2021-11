Genoa, il maestro Pirlo alla finestra: per Ballardini decisivo il match con il "bruciato" Andreazzoli - Genova 24

La sorte del mago Davide Ballardini sulla panchina del Genoa dipenderà dall’esito dell’anticipo di sabato in casa dell’Empoli. Dopo aver raccolto appena due punti contro le dirette concorrenti Salernitana, Venezia e Spezia, è d’obbligo fare bottino pieno in Toscana per scacciare l’ombra del “maestro” Andrea Pirlo. Ombra che pare sempre meno sbiadita e sempre più concreta.

Eh già, ma sono (loro) ancora qua

Liquidati senza troppi indugi, gli allenatori “bruciati” dalla gestione Preziosi sono ancora in Serie A. E, ironia della sorte, il destino del Genoa di Ballardini si sta delineando attraverso le partite contro gli ex. Il pareggio con il Sassuolo era da considerarsi un buon punto, ma non è stato di svolta. Sono arrivati, infatti, il Torino dell’ex Juric, che ha superato il Genoa 3 a 2, e lo Spezia di Thiago Motta, contro cui il Genoa ha pareggiato grazie a un episodio nel finale subendo e rischiando seriamente di perdere contro una squadra oggettivamente meno attrezzata. Poi, il match con il Venezia (0 a 0) e ora l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, squadra con idee chiare e con sette punti in più del Grifone.

Se le magie non vanno, palla al maestro

Del bivio Gattuso-Pirlo, sembra ora più percorribile la strada che porta all’ex tecnico della Juventus. Se il profilo di Gattuso sembrava più in linea per “aggiustare” un’imbarcazione che prende acqua, quello di Andrea Pirlo pare più in linea con la volontà di salvarsi con il gioco che molte realtà stanno mettendo in mostra

Di Pirlo si è detto tanto, forse troppo. La sua tesi “Il mio calcio” è stata ripresa in tutti i modi. Così come la sua esperienza juventina si può leggere sotto diverse luci. Molto basse e cupe se si guardano i risultati e si prende come termine di paragone il passato. In chiaroscuro, invece, se si guarda alla Juve attuale, se si considera che non ha fatto la preparazione e che, in fondo, era alla prima esperienza. Tonfi clamorosi, certo, ma anche sprazzi di gioco di livello e vittorie importanti come quella con il Barcellona.

La Juventus non era neanche la piazza ideale dove costruire un gioco corale. Lo aveva detto Sarri, era inevitabile con Ronaldo: risorsa incredibile come finalizzatore ma al contempo freno alla costruzione di una squadra simmetrica e sinergica. Al Genoa, non vi sarebbero prime donne – e ci mancherebbe altro visti i risultati – e questo potrebbe avvantaggiare Pirlo. Però, come con la Juve, non ci sarebbe neanche tempo di provare.