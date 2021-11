Generazione uno punto cinque, Helpcode lancia il progetto di digitalizzazione per gli over 70 - Genova 24

Genova. Un nuovo progetto finalizzato a diffondere la cultura digitale tra gli over 70 con il coinvolgimento dei ragazzi degli istituti scolastici liguri.

Ha preso il via all’istituto comprensivo Campomorone-Ceranesi il progetto Generazione uno punto cinque di Helpcode Italia, organizzazione da oltre 30 anni impegnata nella tutela del diritto all’istruzione con sede a Genova.

L’iniziativa consiste in una serie di vere e proprie lezioni condotte da studenti della scuola secondaria di primo grado rivolte a un pubblico di over 70, con l’obiettivo di insegnare loro il linguaggio del web e includerli nella trasformazione digitale in atto.

In un mondo sempre più orientato verso il digitale, una grande fetta di popolazione rischia di rimanere esclusa, a causa della difficoltà e della poca abitudine all’utilizzo di dispositivi digitali o al mancato possesso di essi. Il progetto Generazione uno punto cinque nasce con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita nella popolazione senior e di ridurre il digital gap attraverso percorsi di apprendimento intergenerazionali finalizzati al miglioramento dell’accesso ai servizi digitali essenziali e al contrasto all’isolamento sociale.

«Il periodo di emergenza sanitaria che da lungo tempo ormai stiamo vivendo ha messo in luce le profonde lacune nelle competenze informatiche di una larga parte della popolazione – spiega Alessandro Bartoletti, Responsabile Progetti Italia di Helpcode – In questo contesto le persone con un basso livello di alfabetizzazione digitale rischiano di vedersi ancor più escluse e isolate dal contesto sociale, non potendo accedere a strumenti che, al contrario, potrebbero costituire un valido aiuto nel miglioramento della loro qualità di vita. Il progetto vuole quindi intervenire su queste problematiche mettendo in campo azioni che migliorino le competenze digitali della popolazione senior e, nel contempo, ne contrastino l’emarginazione e l’isolamento utilizzando i giovani come portatori di conoscenze, valorizzandone abilità e saperi e promuovendo così una proficua relazione intergenerazionale».

Al momento, gli studenti coinvolti provengono da tre classi dell’IC Campomorone-Ceranesi, mentre gli over 70 che acquisiranno nuove competenze digitali saranno 42. Attualmente, gli studenti sono impegnati in una prima fase di formazione, che porterà, a gennaio 2022, a una serie di incontri one-to-one, in programma una volta a settimana nelle sedi di Anpi Campomorone sezione Passo Mezzano e Auser Liguria, associazioni che coinvolgeranno il pubblico dei beneficiari over 70 – partner di progetto insieme all’Istituto Comprensivo ed al Comune di Campomorone (GE). I contenuti delle lezioni sono ideati ed elaborati dagli stessi ragazzi con la supervisione del personale del progetto. L’iniziativa prevede anche la donazione di dispositivi digitali destinati ai partecipanti in difficoltà economica.

Il progetto

Il progetto Generazione uno punto cinque è realizzato con il contributo di Fondazione CARIGE.

Il progetto rientra nelle attività dedicate all’educazione di Helpcode Italia, organizzazione attiva dal 1988 in Italia e nel mondo per garantire il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in situazioni di difficoltà. Nel febbraio 2020, inizio della situazione di emergenza Covd-19 che ha portato a lunghe chiusure scolastiche, è intervenuta nelle scuole di tutta Italia con il Doposcuola a distanza, una serie di laboratori virtuali che hanno permesso agli studenti di continuare e potenziare le attività apprese a scuola, dando assistenza a bambini, ragazzi, insegnanti e genitori nel delicato periodo della sospensione delle lezioni in presenza. Il doposcuola a distanza di Helpcode, che prosegue ancora oggi a supporto dell’attività scolastica in presenza, a oggi ha coinvolto 70 classi in Italia e oltre 600 bambini dai 6 ai 13 anni, proponendo oltre 360 laboratori tra coding, filosofia, arte e lettura.

L’impegno di Helpcode per i diritti all’istruzione dei bambini in Italia e nel mondo ha dato, inoltre, recentemente il via alla campagna “Bambini felici come bambini”, iniziativa che si pone come obiettivo quello di mettere l’educazione sotto i riflettori e di dare sostegno alle famiglie italiane e non, che, a causa delle difficoltà economiche, non possono garantire un’istruzione di qualità ai propri figli.