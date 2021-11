Galleria Pizzo in Aurelia, spunta l'idea prolungamento per evitare la chiusura in allerta meteo - Genova 24

Genova. Esiste un progetto dell’Anas da 11 milioni di euro per prolungare la galleria Pizzo tra Vesima e Arenzano ed evitare così la chiusura ad ogni allerta arancione o rossa: a renderlo noto è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo a un’interrogazione sul tema da parte del consigliere Pd Armando Sanna.

“In località Pizzo il 19 marzo 2016 un grosso costone di roccia si è staccato dalla collina e si è riversato sull’Aurelia, bloccando per dieci mesi la viabilità da e per Genova – ricorda Sanna ricostruendo la storia -. Ad oggi, a distanza di 5 anni, il problema non è risolto, anche se Comune di Arenzano e autostrade hanno terminato i lavori, e a causa della fragilità dei versanti ad ogni allerta ancione o rossa la strada viene chiusa, con i conseguenti disagi per gli abitanti ed il tessuto commerciale di Arenzano, Vesima e Voltri ma anche per il servizio ambulanze”.

Per risolvere il problema Anas avrebbe quindi in progetto di procedere con il prolungamento della galleria esistente e all’adeguamento idraulico in modo da proteggere l’Aurelia dalla caduta di massi. Ma il progetto, da quello che ha riferito Giampedrone, non prevede il consolidamento dei versanti che sono di proprietà privata.

“Bene la risposta dell’assessore Giampedrone – commenta ancora Sanna -. La cittadinanza di Arenzano non può continuare ad utilizzare treno e autostrada per raggiungere Voltri o Genova nel periodo di allerta arancione o rossa. La messa in sicurezza dei versanti, quindi, deve essere fatta in tempi rapidi”.