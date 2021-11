Galleria Mazzini allagata dalla pioggia, il Pd attacca Bucci: "Modello Genova? Solo risorse investite male" - Genova 24

Genova. Mentre Genova aspetta di uscire dalla allerta meteo, sperando che la pioggia di oggi non faccia danni ulteriori rispetto a quanto visto nella giornata di ieri, non si ferma la polemica politica sulla gestione delle criticità ‘idrauliche’ della città.

Dopo l’attacco del Movimento 5 Stelle, che già in precedenza aveva criticato l’operato della giunta, puntando il dito sulla presenza del sindaco Bucci all’inaugurazione del point elettorale di Giovanni Toti mentre la Val Bisagno era letteralmente sott’acqua tra frane e allagamenti, è la volta del Partito Democratico che prende ad esempio quanto successo ieri mattina in Galleria Mazzini, dove la pioggia filtrata dalla copertura ha trasformato il ‘salotto’ genovese in una torrente in piena, con bar e ristoranti costretti a spostare tavoli e clienti per evitare danni maggiori.

“Ho aspettato alcune ore e siamo al momento sempre con il fiato sospeso. Ma vedere Toti e Bucci ieri che festeggiavano il nuovo point elettorale (asciutto) mentre Genova stava annegando è una cosa inaccettabile – scrive Cristina Lodi sulla sua pagina facebook, postando il video del dramma vissuto ieri mattina proprio in Galleria Mazzini – Sapevamo che le risorse, tante, non sono state investite bene ma solo velocemente. Anche a chi affidare i lavori in una amministrazione è cosa delicata perché i soldi sono dei cittadini genovesi. Brutto dirlo vedendo queste scene ma avevamo ragione. Speriamo che non sia domenica di disastri ulteriori”.