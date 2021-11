Furti nei supermercati Coop e Ipercoop: un arresto e due denunce - Genova 24

Genova. Un arresto e due denunce. E’ questo il bilancio di due interventi dei carabinieri ieri in altrettanti supermercati coop, rispettivamente all’interno del centro commerciale L’Aquilone e alla Fiumara.

Alla Fiumara in particolare un 25enne genovese è stato arrestato in flagranza per aver rubato circa 100 euro di merce dagli scaffali.

A Bolzaneto una coppia di 44 e 50 anni, residenti a Certosa, hanno rubato materiale informatico per circa 800 euro. Vista l’assenza di flagranza in questo caso per loro è scattata la denuncia