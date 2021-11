Fronte Comunista e associazione Italia Cuba, incontro internazionalista con Claudia Morgade - Genova 24

Genova. Il Fronte Comunista, in collaborazione con l’Associazione Italia-Cuba e il Collettivo Cuba Va organizza, sabato 20 novembre prossimo, alle ore 11 presso il Circolo CAP di Genova, in via Albertazzi 3, un incontro internazionalista di solidarietà con Cuba al quale parteciperà Claudia Morgade, consigliere politico dell’Ambasciata di Cuba in Italia.

“Nonostante l’intensificazione delle ingerenze eversive dell’imperialismo USA e UE contro Cuba socialista, nonostante il criminale blocco economico che dura da oltre 60 anni, reso ancora più odioso e disumano in condizioni di pandemia, nonostante le proteste fomentate ad arte nel tentativo di destabilizzare il paese secondo il già sperimentato copione delle “rivoluzioni colorate”, il popolo cubano resiste e ottiene grandi risultati anche in campo medico-scientifico, oltre che in campo sociale”, si legge nella nota di FC.

“È dovere dei comunisti e dei democratici, comunque collocati, difendere le grandi conquiste sociali della rivoluzione cubana, la sua medicina d’avanguardia, l’alto livello e l’accessibilità universale alla cultura e all’istruzione, la libertà dallo sfruttamento capitalistico dell’uomo sull’uomo, che è la “madre” di tutte le libertà”, continua.

“Per questo e per contrastare la narrazione corrente di una minoranza controrivoluzionaria al soldo dei mafiosi di Miami, nel corso dell’incontro di sabato si proietterà il documentario “La Dittatura dell’Algoritmo”, incentrato sull’uso dei social networks da parte dell’imperialismo con la finalità della destabilizzazione ideologica, politica e culturale della società cubana. All’incontro seguirà un pranzo con degustazione di prodotti tipici cubani”, conclude Fronte Comunista.