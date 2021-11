Forte vento e code, traffico a rilento sulle autostrade liguri - Genova 24

Genova. Inizio di weekend difficile e a rilento sulle autostrade liguri, complice non solo i lavori sulla rete ma anche il forte vento che si sta abbattendo su tutta la Regione.

Sulla A12 Genova-Rosignano, in direzione di Rosignano, è stata segnalata una coda di 2 chilometri tra Rapallo e Chiavari per lavori. E sempre sulla A12 si segnala vento forte da Genova Est e Sestri Levante.

Coda anche sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, in direzione Milano, tra Genova Bolzaneto e Busalla.

Mentre sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia risulta, come da programma, l’allacciamento chiuso a Voltri, in direzione Ventimiglia. Chiuso infatti al traffico il bivio A10/A26 Trafori fino alle 6.00 di lunedì 8 novembre provenendo da Genova verso Gravellona Toce per lavori. L’entrata consigliata è quella di Arenzano, verso Gravellona Toce. Mentre l’uscita consigliata provenendo da Genova è sempre Arenzano.

Risultano inoltre code anche nel Ponente, sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia. Si è formata una coda di 3 chilometri tra Celle Ligure e Albisola, in direzione Ventimiglia, per lavori.